Devrilen panelvandan yara almadan kurtuldu
Trabzon'da tünel çıkışında devrilen panelvanın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
Trabzon'da tünel çıkışında devrilen panelvanın sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.
Onur Gökhan Altuntaş'ın kullandığı 61 AF 509 plakalı panelvan, Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü yara almadan kurtuldu.
Polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı.
Aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı sağlandı.