Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandıSAMSUN'da kontrolden çıkıp devrildikten sonra sürüklenerek inşaat halinde bir binanın bahçesinde durabilen otomobilin sürücüsü Muharrem C. (56) yaralandı.

27.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 27.07.2020 13:32

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

SAMSUN'da kontrolden çıkıp devrildikten sonra sürüklenerek inşaat halinde bir binanın bahçesinde durabilen otomobilin sürücüsü Muharrem C. (56) yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Muharrem C. idaresindeki 55 HF 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenerek inşaat halinde bir binanın bahçesinde duran otomobilde bulunan Muharrem C., kendi imkanı ile araçtan çıktı. Kaza sonrası araçta bulunan eşya ve kitaplar çevreye saçıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edidi. Gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Muharrem C. tedavi altına alındı. Otomobil ise çekici tarafından devrildiği yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: DHA

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