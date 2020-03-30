Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Payas ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
30.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:27
Hatay'ın Payas ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Caddesi mevkisinde Mesut K'nın kullandığı 31 Z 0549 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, yaralı Mesut K'yı sıkıştığı yerden çıkararak hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle kapanan yol otomobilin çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA