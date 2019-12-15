: Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

15.12.2019 00:58 | Son Güncelleme: 15.12.2019 01:00

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.Ö. (49) yönetimindeki 37 AF 514 plakalı otomobil, Bostanbükü Mahallesi Su Deposu Sokak'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki arsaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobildeki sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada yapılan kontrollerde sürücünün 160 promil alkollü çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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