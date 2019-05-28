Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Ankara istikametine giden Recep Salkımtaş yönetimindeki 03 FF 356 plakalı otomobil, Asit köprüsü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti.

Kaldırıma çarpan ve devrilen otomobil, karşı şeride geçerek durabildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kaynak: AA