Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
27.07.2020 01:48 | Son Güncelleme: 27.07.2020 02:07
Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cengiz Kara (41) idaresindeki 42 J 5859 plakalı otomobil, Karaman-Konya kara yolunun 25. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Kara olay yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kara'nın cesedi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA