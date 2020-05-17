Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
17.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:25

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Emirler kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Fevzi Güneş'in kullandığı 63 HY 816 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze, Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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