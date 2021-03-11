Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
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Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

11.03.2021 00:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 00:59

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Veysel G. yönetimindeki 01 AFU 233 plakalı otomobil, Develi Bulvarı'ndaki kavşakta devrildi.

Kazadan yara almadan kurtulan Veysel G, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak durumu ilgililere bildirdi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri, kısmen kapanan yolda trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Yapılan çalışmaların ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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