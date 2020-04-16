Devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Karabük'te ağaca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
16.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:33
Karabük'te ağaca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Onur Can E. (22) yönetimindeki 78 BE 285 plakalı otomobil, Ankara-Karabük kara yolu kent girişinde ağaca çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA