21.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 21.11.2019 13:56

Karabük'te meydana gelen kazada sürücü, devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi İnönü Caddesi'nde E.E.B. yönetimindeki 64 EC 979 plakalı otomobil, Bahattin Gazi Köprüsü üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Ters duran otomobilin sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi.

Bir süre trafiğe kapalı kalan köprü, otomobilin kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kaynak: AA