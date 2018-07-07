Devrilen Otomobilden Yara Almadan Kurtuldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaklaşık 10 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü, yara almadan kurtuldu.

Sürücü Bedirhan Bozkurt (20), iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kullandığı 45 UK 929 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki yaklaşık 10 metrelik uçuruma devrildi ve bir ağaca çarparak durdu.

Çevredeki vatandaşlar, hurdaya dönen araçtan sürücüyü çıkardı. Bozkurt'un kazada yara almadığı gözlendi.