Devrilen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Devrilen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlardan biri yan yatarken araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.

Devrilen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı MALATYA - Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlardan biri yan yatarken araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı. Edinilen bilgilere göre; Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüleri öğrenilemeyen 34 NC 9321 plakalı otomobil ile 44 T 0051 plakalı ticari araç çarpıştı. Sürücülerin yara almadığı kazada araçlarda maddi maddi hasar meydana geldi. Tedbir amaçlı olay yerine 112 ekiplerinde çağrıldığı kazada araçlar bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Kaynak: İHA