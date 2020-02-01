Devrilen otomobildeki çocuk öldü
Haberler » 3. Sayfa » Devrilen otomobildeki çocuk öldü - Haberler

Devrilen otomobildeki çocuk öldü

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

01.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:01
Devrilen otomobildeki çocuk öldü

'nin ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şiraz - Gülveren yolu üzerinde V.Y. yönetimindeki 38 PH 023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, 13 yaşındaki S.B. hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler