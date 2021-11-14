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Devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

MALATYA'da, refüje çarparak devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı.

MALATYA'da, refüje çarparak devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Gonca Gürcü Gökçe yönetimindeki 44 AU 644 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil sürücüsü ile yanında bulunan kızı Gaye Gökçe yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan ve araç içerisinde sıkışan anne ile kızı, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı. Ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı anne ile kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

Devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

Devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

Devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

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