Devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı kırsal Altınova Mahallesi yakınlarında yaşandı. Eşref K.'nin kullandığı 31 ACF 874 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Eşref K. ile birlikte Fatma D., Derya G., Cahit E., Esra K. ve Ecrin K. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Bahar Candan Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Erol Bulut Ozan Tufan Caner Erkin Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 00:19:42. #1.14#
title