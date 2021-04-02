Devrilen otomobildeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı
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Devrilen otomobildeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Devrilen otomobildeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Yenipazar ilçesinde Çamlık Mevkii'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlık Tepesi'ne gezi amaçlı 48 V 7094 plakalı otomobilleri ile çıkan aile dönüşe geçti. Dönüş yolunda otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Devrilen otomobildeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı
Devrilen otomobildeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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