Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 63 B 5019 plakalı Renault marka otomobil devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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