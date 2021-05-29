Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 63 B 5019 plakalı Renault marka otomobil devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı