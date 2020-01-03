Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
03.01.2020 23:52 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:53
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
A.F.U. idaresindeki 02 AAR 055 plakalı otomobil, merkeze bağlı Bozhöyük köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan S.D. ve A.D, yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen bir otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA