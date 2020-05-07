Devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Yusuf A.'nın kullandığı 27 BDZ 32 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atakent Kavşağı'nda devrildi. Kazada Halil Sarı (20) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırılırken ceset ise otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA