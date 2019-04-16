Devrilen Otomobilde Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Ekipleri Kurtardı - Düzce

Düzce'de, otomobilin ormanlık alanda sürüklenerek devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, emekli öğretmen Bahattin Keskin yönetimindeki 14 BM 204 plakalı otomobil, Çatalçam köyü Fındıklı mevkisinde yaklaşık 100 metre sürüklendi, ardından devrildi.

Otomobilde sıkışan Keskin, bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Yoldan geçen vatandaşların ormandan ses duymalarının üzerine ulaşılan Keskin, köy sakinleri ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerin yoğun çabasının ardından sedyeye alınan Keskin, halat yardımıyla ambulansın yanına getirildi.

Keskin, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Keskin'in yanına ilk ulaşan Murat Sakallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aşağıya doğru gidiyordum, ışığı ve sesi duydum. Çağırma ve bağırma sesi duyduk, yakınlarına da telefonla haber vermiş. Arkadaşlar da geldi, hep birlikte kurtardık. Araçla birlikte 100 metre kadar yuvarlanmış, kırıkları vardı." diye konuştu.

Keskin'in, Samandere köyündeki vefat eden bir yakınının mevlidinden Bolu'ya döndüğü öğrenildi.

Kaynak: AA