Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 33 canımızı yitirdik
Haberler » Güncel » Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı - Haber

Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

05.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:30
Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı

'te devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, istikametinden Karabük'e gelen Zekeriya G. yönetimindeki 78 SR 433 plakalı otomobil, mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yol ortasında ters dönen otomobili gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler