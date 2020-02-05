Devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük'e gelen Zekeriya G. yönetimindeki 78 SR 433 plakalı otomobil, Hamzalar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Yol ortasında ters dönen otomobili gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Polis ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.