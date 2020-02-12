Devrilen otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı
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Devrilen otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

12.02.2020 19:21 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:22
Devrilen otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

'nın ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerince kurtarıldı.

Salih Nalçakan yönetimindeki 18 LC 247 plakalı otomobil, Düğerek Mahallesi'nde kontrolden çıkarak zeytinlik alana devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, ve polis ekipleri sevk edildi.

ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Nalçakan'ı yarım saat süren çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nalçakan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Devrilen otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı
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