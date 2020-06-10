Devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
10.06.2020 22:53 | Son Güncelleme: 10.06.2020 23:01
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde Ö.K. (20) idaresindeki 41 ADZ 511 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Sürücü, hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan kimliği henüz belirlenemeyen kişi ise Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA