Devrilen otomobil 50 metre sürüklendi: 2 yaralı
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Devrilen otomobil 50 metre sürüklendi: 2 yaralı

Karaman'da bir otomobilin alt geçit çıkışında devrilerek 50 metre sürüklenmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Devrilen otomobil 50 metre sürüklendi: 2 yaralı
15.08.2020 22:26 | Son Güncelleme: 15.08.2020 22:38

Karaman'da bir otomobilin alt geçit çıkışında devrilerek 50 metre sürüklenmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi Ereğli Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden tren garı yönüne gitmekte olan M.P. (21) yönetimindeki 70 AAF 069 plakalı Opel marka Astra model otomobil, alt geçit çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası ters dönen otomobil yaklaşık 50 metre asfalt üzerinde sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazanın meydana geldiği alt geçidin tek şeridini tedbir amaçlı trafiğe kapattı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.E (21), yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan alt geçit aracın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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