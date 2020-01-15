DEVRİLEN OTOBÜSÜN ALTINDA CAN PAZARI-1
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DEVRİLEN OTOBÜSÜN ALTINDA CAN PAZARI-1

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

15.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:50
DEVRİLEN OTOBÜSÜN ALTINDA CAN PAZARI-1

'da yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var

 

ISPARTA'nın ilçesinde yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken, otobüsün altında kalan bazı kişilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Isparta'dan Konya yönüne giden Metro Turizm'e ait 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü, Şarkikaraağaç ilçesi Dedeağaç kavşağında kontrolden çıkarak, devrildi. Yaralıların olduğu belirtilirken, kaza yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi. ekipleri, otobüsün altında kalan bazı yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta)

 


Kaynak: DHA
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