Son dakika haber! Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 31 yaralı
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Son dakika haber! Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 31 yaralı

11.11.2020 09:52 | Son Güncelleme: 11.11.2020 10:42

Son dakika haberi: Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 31 yaralı Kazada yaralanan turist hayatını kaybetti Şanlıurfa'da Iraklı ve Lübnanlı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan 32 turistten biri hastanede hayatını kaybetti.

Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 31 yaralı

Kazada yaralanan turist hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Iraklı ve Lübnanlı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan 32 turistten biri hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa - Mardin karayolunun 60'ıncı kilometresinde yer alan Dağyanı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otobüsteki yaralılardan İbad Adnan Abbas kaldırıldığı Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun Dağyanı mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Iraklı ve Lübnanlı turistleri taşıyan yabancı plakalı otobüs, iddiaya göre kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa merkez ile Viranşehir'deki hastanelere götürüldü. Burada tedavi altına alınan bazı yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İçerisinde Irak ve Lübnanlı turistlerin bulunduğu otobüsün Irak'tan Samsun'a gittiği öğrenildi.

Son dakika haber! Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 31 yaralı
Son dakika haber! Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 31 yaralı
Son dakika haber! Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 31 yaralı
Son dakika haber! Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 31 yaralı
Son dakika haber! Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 31 yaralı
Son dakika haber! Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 31 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN

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