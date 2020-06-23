Devrilen motosikletten düşüp yaralandı
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Devrilen motosikletten düşüp yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten devrildi.

Devrilen motosikletten düşüp yaralandı
23.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:06

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya K. (27) 67 AAR 557 idaresindeki motosiklet İstanbul Yolayrımı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne çevredeki esnaflar yardımcı olmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralı motosiklet sürücüsünü ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Kazada hafifi yaralanan sürücü yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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