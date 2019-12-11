Devrilen motosikletteki baba ve oğlu yaralandı
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Devrilen motosikletteki baba ve oğlu yaralandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, arka tekerleğinin patlaması sonucu devrilen motosikletteki baba ve oğlu, yaralandı.

11.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:22
Devrilen motosikletteki baba ve oğlu yaralandı

'ın ilçesinde, arka tekerleğinin patlaması sonucu devrilen motosikletteki baba ve oğlu, yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Aydın- Nazilli karayolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Nihat Akkoca (51) yönetimindeki 09 ACL 890 plakalı motosiklet, arka tekerleğinin patlaması sonucu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, Nihat Akkoca ile arkasında oturan oğlu Harun Akkoca (26) yaralandı.Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin çağırdığı ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: DHA
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