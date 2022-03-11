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Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 67 ABY 801 plakalı motosiklet, ilçe merkezine seyir halinde iken Meydanbaşı Caddesi'ne geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kayarak devrildi. Motokuryenin kaza yaptığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptığı sürücüyü ambulansa alarak ilçedeki özel hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Ereğli, Müftü, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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