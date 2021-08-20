Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Müftü Mahallesi Fil Tepe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Ç. (18) idaresindeki 67 ZB 659 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet ise olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaralı sürücü Yusuf Ç.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı