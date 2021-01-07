Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, üzerinden 'sahte polis kimliği' çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, üzerinden 'sahte polis kimliği' çıktı

07.01.2021 01:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:59
Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, üzerinden 'sahte polis kimliği' çıktı

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Günay Avar (22), hayatını kaybetti.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Günay Avar (22), hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede Avar'ın üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öğrenildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Seferihisar çıkışı mevkiinde meydana geldi. Günay Avar yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Devrilen motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü Avar ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Avar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Avar, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÜZERİNDEN SAHTE POLİS KİMLİĞİ ÇIKTIÖte yandan, polis ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitiren Günay Avar'ın üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, üzerinden 'sahte polis kimliği' çıktı
Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, üzerinden 'sahte polis kimliği' çıktı
Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, üzerinden 'sahte polis kimliği' çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fikri Sağlar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Özdemir Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Bursa Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Devrilen motosikletin sürücüsü öldü, üzerinden 'sahte polis kimliği' çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 02:03:37. #1.15#
title