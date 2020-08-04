Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Eskişehir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
04.08.2020 10:00 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:04
Eskişehir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sercan Sönmezocak (29) idaresindeki 35 ACM 159 plakalı motosiklet, Eskişehir-Kütahya kara yolu Yılanlı mevkisinde yol kenarındaki işaretleme levhasına çarpıp tarlaya devrildi.
Motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.
Sönmezocak'ın cenazesi, Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA