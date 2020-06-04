Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

04.06.2020 23:29 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:33

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Burak Gök (30) idaresindeki 48 GN 022 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halindeyken devrildi.

Motosikletten savrulan ve kafasını kaldırıma çarpan Gök, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Gök'ün cesedi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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