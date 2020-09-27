Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

27.09.2020 22:16 | Son Güncelleme: 27.09.2020 22:20
Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Hilali kırsal Mahallesinde yaşandı. Samet Şevket Açar'ın (16) kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze yapılan incelemenin ardından Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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