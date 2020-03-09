Devrilen motosikletin sürücüsü emekli polis öldü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Devrilen motosikletin sürücüsü emekli polis öldü - Haber
Gaziantep, Güncel

Devrilen motosikletin sürücüsü emekli polis öldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü emekli polis memuru Abdulkadir Doğan (67) hayatını kaybetti.

09.03.2020 00:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:14
Devrilen motosikletin sürücüsü emekli polis öldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü emekli polis memuru Abdulkadir Doğan (67) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde İdilli  Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emekli polis memuru Abdulkadir Doğan, 27 SB 376 plakalı motosikletiyle evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü ise yola sonucu savruldu. Doğan yaralanırken, kazayı örenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yerde yatan Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Doğan'ın cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Rejim, anlaşmanın ardından defalarca ateşkes ihlali gerçekleştirdi Haber
Rejim, anlaşmanın ardından defalarca ateşkes ihlali gerçekleştirdi
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı Haber
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Levent Can Demet Akalın Muhterem Nur
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Abdülkadir Ömür Fatih Karagümrük Fernando Muslera
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Devrilen motosikletin sürücüsü emekli polis öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 00:56:09. #1.15#