Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandıADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Hüseyin Sarız (60), ağır yaralandı.

Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Hüseyin Sarız (60), ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Pekmezci Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Sarız'ın kullandığı motosiklet, iddiaya göre gazın takılı kalması nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, kazada ağır yaralanan Sarız'ı ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Sarız, daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Sarız'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Serdar Ortaç Nur Fettahoğlu
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 01:22:36. #1.11#

title