Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandıADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Hüseyin Sarız (60), ağır yaralandı.

Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Hüseyin Sarız (60), ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Pekmezci Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Sarız'ın kullandığı motosiklet, iddiaya göre gazın takılı kalması nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, kazada ağır yaralanan Sarız'ı ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Sarız, daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Sarız'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı