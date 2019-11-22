Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı
EDİRNE'de hafif ticari araca çarparak devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Ersan Şen, yaralandı.
EDİRNE'de hafif ticari araca çarparak devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Ersan Şen, yaralandı.
Kaza, Abdurrahman Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak'ta meydana geldi. Muhammed Zarar yönetimindeki 22 DU 521 plakalı motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Sokak'ta Ersan Şen idaresindeki 22 HS 346 plakalı hafif ticari araca çarptı. Devrilen motosikletten düşen ve kask takmayan motosiklet sürücüsü Şen, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, kazada yaralan Ersan Şen, ambulansla kaldırıldığı Edirne Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.