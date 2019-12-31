Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı
Haberler » 3. Sayfa » Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler

Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolu üzerinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

31.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:59
Devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

'ın Gölbaşı ilçesi Karayolu üzerinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden İnci idaresindeki 02 AAG 027 plakalı motosiklet, Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.


Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı İnci, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler