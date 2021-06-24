Devrilen motordan düşerek yolda kayan sürücü konuştu
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Devrilen motordan düşerek yolda kayan sürücü konuştu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | 3. Sayfa

Devrilen motordan düşerek yolda kayan sürücü konuştu Sarıyer'de kayganlaşan yolda motorun hakimiyetini kaybeden sürücü yolda oturur vaziyette kaydı.

Devrilen motordan düşerek yolda kayan sürücü konuştu

İSTANBUL - Sarıyer'de kayganlaşan yolda motorun hakimiyetini kaybeden sürücü yolda oturur vaziyette kaydı. Yok kenarına kadar kayan sürücüyü bir kişi elinden tutarak kaldırdı. İlginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgliere göre olay Sarıyer İstinye'de dün saat 14.00 sıralarında yaşandı. Sürücü Furkan Tüylüoğlu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin hakimiyetini kaybetti. Yere düşen Tüylüoğlu, oturur vaziyette metrelerce kayarak yolun kenarına geldi. Bu sırada kaldırımdaki bir kişi Tüylüoğlu'nu elinden tutarak kaldırdı. İlginç anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Devrilen motordan düşerek yolda kayan sürücü konuştu
Devrilen motordan düşerek yolda kayan sürücü konuştu
Devrilen motordan düşerek yolda kayan sürücü konuştu
Devrilen motordan düşerek yolda kayan sürücü konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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