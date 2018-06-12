Devrilen Minibüsün Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’da devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Şanlıurfa karayolunda yaşandı. Muhyeddin Diheb (36) isimi Suriye uyruklu şahsın kullandığı 63 NH 914 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçtan fırlayan Diheb olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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