Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçti - Haberler
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Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçti

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen minibüste şans eseri kimsenin olmaması yaşanabilecek ölüm ve yaralanmaların önüne geçti.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen minibüste şans eseri kimsenin olmaması yaşanabilecek ölüm ve yaralanmaların önüne geçti.

Kaza, Şuhut ilçesi Çakırözü köyü yolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necati u., idaresindeki 03 SN 772 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karlı yolda kayıp yol kenarındaki şarampole devrildi. Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, kazayı sürücüde yara almadan atlattı. Kazanın ardından devrilen minibüs olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçti

Devrilen minibüsün boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karahisar, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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