Devrilen minibüsten şans eseri yaralanmadan çıktılar

17.11.2019 18:31 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:36

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir minibüs seyir halindeyken devrildi; araçta bulunan 3 kişi şans eseri yaralanmadan çıktı.



Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. 35 AJA 143 plakalı Mehmet Salih Yazıcı idaresindeki minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkarak savruldu. Savrulmanın etkisiyle karşı şeride geçen minibüs kaldırıma çıkarak devrildi. Kazayı gören çevre sakinleri durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri araç sürücüsü ve araçta bulunan diğer iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Araçta bulunan 3 kişinin şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.



Cemal Gürsel Caddesi'nde devrilen minibüs sebebiyle Konak istikameti bir süre trafiğe kapandı. Minibüsün kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA