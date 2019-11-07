Devrilen minibüsteki yaralıların isimleri belli oldu

Devrilen minibüsteki yaralıların isimleri belli oldu

Zonguldak'ta meydana gelen kaza sonrası devrilen yolcu minibüsündeki yaralıların isimleri belli oldu.

07.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:07
Devrilen minibüsteki yaralıların isimleri belli oldu

Zonguldak'ta meydana gelen kaza sonrası devrilen yolcu minibüsündeki yaralıların isimleri belli oldu. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.


Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi mevkisinde yaşanan trafik kazasında kamyonet ile çarpışan yolcu minibüsü devrilmiş kazada minibüste bulunan yolcular yaralanmıştı. Sürücü Hasan K. ile araçta bulunan yolcular Çiğdem G. (36) ve Tayfun G. (34), Ramazan G. (56), Tolga A. (21), Bora A. A(41), Gamze B. (24) Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yine aynı araçta bulunan Orhan T. (55), Mithat Ömer A. (3) ve Şengül A. (40) BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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