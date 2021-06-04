Devrilen mıcır yüklü kamyon hem D-100'ü hem tren yolunu kapattı
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Devrilen mıcır yüklü kamyon hem D-100'ü hem tren yolunu kapattı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Haberler | 3. Sayfa

Devrilen mıcır yüklü kamyon hem D-100'ü hem tren yolunu kapattı 1 kişinin yaralandığı kaza, kara ve demir yolu ulaşımını aksattı Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 karayolunda devrilen kamyondaki mıcırlar kara yolu ulaşımını ve tren seferlerini durdurdu.

Devrilen mıcır yüklü kamyon hem D-100'ü hem tren yolunu kapattı

1 kişinin yaralandığı kaza, kara ve demir yolu ulaşımını aksattı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 karayolunda devrilen kamyondaki mıcırlar kara yolu ulaşımını ve tren seferlerini durdurdu. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay Kocaeli'nin Körfez İlçesi D100 Karayolu Hereke girişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman E. yönetimindeki 54 ABB 480 plakalı Scania marka mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Osman E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yolda yoğunluk oluşurken devrilen kamyondaki mıcırlar hızlı tren hattının geçtiği raylara döküldü. Raylara dökülen mıcırların temizlenmesi amacıyla tren seferleri bir süre durduruldu. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Devrilen mıcır yüklü kamyon hem D-100'ü hem tren yolunu kapattı
Devrilen mıcır yüklü kamyon hem D-100'ü hem tren yolunu kapattı
Devrilen mıcır yüklü kamyon hem D-100'ü hem tren yolunu kapattı
Devrilen mıcır yüklü kamyon hem D-100'ü hem tren yolunu kapattı
Devrilen mıcır yüklü kamyon hem D-100'ü hem tren yolunu kapattı
Devrilen mıcır yüklü kamyon hem D-100'ü hem tren yolunu kapattı
Devrilen mıcır yüklü kamyon hem D-100'ü hem tren yolunu kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

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