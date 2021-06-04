Devrilen mıcır yüklü kamyon hem D-100'ü hem tren yolunu kapattı

Devrilen mıcır yüklü kamyon hem D-100'ü hem tren yolunu kapattı 1 kişinin yaralandığı kaza, kara ve demir yolu ulaşımını aksattı Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 karayolunda devrilen kamyondaki mıcırlar kara yolu ulaşımını ve tren seferlerini durdurdu.