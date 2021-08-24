Devrilen kepçenin altında kalan operatör, ağır yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde özel bir firmaya ait taş ocağında devrilen kepçenin operatörü Batuhan Dinler (23), ağır yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde özel bir firmaya ait taş ocağında devrilen kepçenin operatörü Batuhan Dinler (23), ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Eskikabasakal Mahallesi Karabuza mevkisinde meydana geldi. Taş ocağında operatör olarak çalışan Batuhan Dinler'in kullandığı kepçe devrildi. İşçilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi sevk edildi. İş makinesinin altından çıkarılan Dinler, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal