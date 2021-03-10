İZMİR Devrilen kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İZMİR Devrilen kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

10.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:59

Devrilen kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdiİZMİR'in Kınık ilçesinde peyzaş çalışması sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle kepçe, açılan çukura devrildi.

Devrilen kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

İZMİR'in Kınık ilçesinde peyzaş çalışması sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle kepçe, açılan çukura devrildi. Bu sırada çukurun yanında kürekle çalışan iki işçiden Nail Korkmaz'ın (55), devrilen kepçenin altında kalarak yaşamını yitirdi. Polis kazayı yara almadan atlatan kepçe operatörü Emin Nazif Kaya'yı (43) gözaltına aldı.

Kınık Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat halindeki bir fabrikada bugün saat 13.00 sıralarında, peyzaj düzenlemesi için ağaç dikilmek üzere Emin Nazif Kaya'nın kullandığı kepçe ile çukur kazılırken, işçilerden Nail Korkmaz ile Cemal Suvari (63) de kazılan çukurun kenarında bekleyip, kürekle etrafını düzeltmeye başladı. Bu sırada kazılan çukurda toprak kayması yaşandı. Toprağın çökmesiyle birlikte kepçe, kayarak kazılan çukura devrildi. Çukurun kenarındaki işçilerden Cemal Suvari son anda kaçarak kurtulurken, 3 çocuk babası Nail Korkmaz devrilen kepçenin altında kaldı. Kepçe operatörü Kaya ise kazayı yara almadan atlattı. Kepçe operatörünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri devrilen kepçenin altında kalan Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Korkmaz'ın kepçenin altından çıkartılan cesedi önce Kınık Devlet Hastanesi morguna ardından da kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, keçe operatörü Emin Nazif Kaya'yı gözaltına aldı.

İZMİR Devrilen kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
İZMİR Devrilen kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
İZMİR Devrilen kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
İZMİR Devrilen kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
İZMİR Devrilen kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
İZMİR Devrilen kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
İZMİR Devrilen kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
İZMİR Devrilen kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Bülent Ersoy Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İZMİR Devrilen kepçenin altında kalan işçi yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 20:00:21. #1.15#
title