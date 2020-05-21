Devrilen kepçenin altında kalan genç operatör öldü Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen kepçenin altında kalan 21 yaşındaki operatör tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen kepçenin altında kalan 21 yaşındaki operatör tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, dün Çamlıca Mahallesi Memiş mevkisinde bir bahçede meydana geldi. Bir beton şirketinde görevli kepçe operatörü Berat Çetin (21), idaresindeki kepçeyle bahçe düzenlemesi yaptığı sırada kepçenin devrilmesi sonucu altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Çetin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Çetin'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA