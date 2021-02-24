Devrilen kapının altında kalan dede ve torunu yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Devrilen kapının altında kalan dede ve torunu yaralandı

24.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:35
Devrilen kapının altında kalan dede ve torunu yaralandı

ADIYAMAN'da, devrilen demir kapının altında kalan Osman Rençber (80) ile torunu Ali Osman Rençber (10) yaralandı.

ADIYAMAN'da, devrilen demir kapının altında kalan Osman Rençber (80) ile torunu Ali Osman Rençber (10) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kavaklı köyünde meydana geldi. Evlerinin önünde duran Osman Rençber ile torunu Ali Osman'ın üzerine rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen demir kapı devrildi. Kapının altında kalan dede ve torunu yaralandı. Çığlıkları duyan köylüler yardıma koştu. Kapının altından çıkarılan Osman Rençber ile torunu, çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan dede ve torunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 


Devrilen kapının altında kalan dede ve torunu yaralandı
Devrilen kapının altında kalan dede ve torunu yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Meghan Markle Ozan Çolakoğlu
Spor Ali Koç Umut Bulut Ersun Yanal Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Devrilen kapının altında kalan dede ve torunu yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 16:53:27. #1.14#
title