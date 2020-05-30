Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi.

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
30.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:10

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada sürücü Hüseyin Ayverdi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Domaniç-Kütahya Karayolu'nun 13'üncü kilometresinde meydana geldi.

Hüseyin Ayverdi'nin (36) yönetimindeki Domaniç İlçe Özel İdaresi'ne ait kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Ayverdi, yaralandı.Kütahya'ya hasta götüren ambulansta görevli sağlık ekibi, kazayı görüp yaralı Hüseyin Ayverdi'ye müdahale etti. Ayverdi, çağrılan başka bir ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

Ayverdi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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