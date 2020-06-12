Devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
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Devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

Devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde hafriyat yüklü kamyon, sürücüsü İsmail Demircioğlu (56) hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
12.06.2020 00:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:22


Devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde hafriyat yüklü kamyon, sürücüsü İsmail Demircioğlu (56) hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan Demircioğlu, ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından ağır yaralı olarak çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Domaniç ilçesi Çamlıca köyü yakınlarında meydana geldi. Çamlıca göleti inşaatına taş ocağından hafriyat götüren İsmail Demircioğlu kullandığı 06 GC 5973 plakalı kamyonun hakimiyetini kaybetti. Devrilen kamyon içerisinde sürücü Demircioğlu sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri Demircioğlu'na ilk müdahaleyi araç içerisinde yaptı. Domaniç'in yanı sıra Tavşanlı'dan gelen arama kurtarma ekiplerince uzun süren çalışmaların ardından Demircioğlu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılarak Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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